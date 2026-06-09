Siemens Energy Aktie
|158,06EUR
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Gael de-Bray zerstreut in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einige Sorgen vor Überkapazitäten im Bereich Gaskraftwerke am Markt. Das eigentliche Kraftwerksgeschäft mache lediglich 15 Prozent des Konzernumsatzes aus, und das Servicegeschäft werde sogar unterschätzt. Gleiches gelte für den Turnaround der Windkrafttochter Gamesa./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
155,50 €
|
Abst. Kursziel*:
28,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
158,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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