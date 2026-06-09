Siemens Energy Aktie

158,06EUR 0,90EUR 0,57%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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09.06.2026 10:36:23

Siemens Energy Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Gael de-Bray zerstreut in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar einige Sorgen vor Überkapazitäten im Bereich Gaskraftwerke am Markt. Das eigentliche Kraftwerksgeschäft mache lediglich 15 Prozent des Konzernumsatzes aus, und das Servicegeschäft werde sogar unterschätzt. Gleiches gelte für den Turnaround der Windkrafttochter Gamesa./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
155,50 € 		Abst. Kursziel*:
28,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
158,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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