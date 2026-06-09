GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Eine Übernahme von Nuvalent würde gut in die Onkologie-Strategie der Briten passen, schrieb Matthew Weston am Dienstag. Nuvalent biete zwei weit vorangetriebene Wirkstoffkandidaten gegen verschiedene Lungenkrebsvarianten, die noch vor 2030 einen Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefern könnten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 05:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
19,40 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
21,37 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
18,64 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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