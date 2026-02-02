KION GROUP Aktie
|59,55EUR
|0,30EUR
|0,51%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
02.02.2026 12:49:28
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain rechnet mit soliden Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Eine positive Überraschung habe es im Schlussquartal allerdings wohl nicht gegeben, schrieb er am Donnerstag./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,20 €
|
Abst. Kursziel*:
11,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,83%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
29.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
26.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
26.01.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Kion auf 'Underperform' - Ziel runter auf 51 Euro (dpa-AFX)