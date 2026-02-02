NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain rechnet mit soliden Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Eine positive Überraschung habe es im Schlussquartal allerdings wohl nicht gegeben, schrieb er am Donnerstag./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 23:08 / UTC



