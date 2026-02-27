KION GROUP Aktie
|56,85EUR
|0,25EUR
|0,44%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
27.02.2026 07:33:12
KION GROUP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurseinbruch sei eine völlige Überreaktion auf einen konservativen Ausblick des Spezialisten für Warenlagerlogistik, schrieb Timothy Lee am Donnerstagabend. Er sieht nun eine gute Kaufchance./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
