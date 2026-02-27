Delivery Hero Aktie
|19,50EUR
|-1,10EUR
|-5,34%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas sprach am Freitagmorgen von durchwachsenen Resultaten im Schlussquartal. Der Umsatz sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der freie Finanzmittelfluss positiv überrascht habe und das Asien-Geschäft endlich wieder wachse. Allerdings gebe es immer noch keine Äußerungen, wie einzelne Geschäftsaktivitäten zu Geld gemacht werden könnten./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:03 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,15 €
|
Abst. Kursziel*:
88,59%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
94,87%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 39,40 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
08:07
|Delivery Hero verdient nach gutem Schlussquartal deutlich mehr (dpa-AFX)
|
08:05
|**Delivery Hero erreicht 2025 ihr Profitabilitätsziel (Dow Jones)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero mit starkem vierten Quartal, Geschäft entwickelt sich zur Alltags-App (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Delivery Hero reports strong Q4, while business transforms into Everyday App (EQS Group)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Delivery Hero
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:13
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,58
|-4,98%
