Rolls-Royce Aktie

15,78EUR 0,28EUR 1,81%
Rolls-Royce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

26.02.2026 20:13:26

Rolls-Royce Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13,52 £ 		Abst. Kursziel*:
18,30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13,53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18,30%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

