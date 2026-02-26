Rolls-Royce Aktie
|15,78EUR
|0,28EUR
|1,81%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Zahlen von 1450 auf 1600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 12:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
13,52 £
|
Abst. Kursziel*:
18,30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
13,53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,30%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
17:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
11:02
|ROUNDUP: Triebwerksbauer Rolls-Royce erhöht Ziele für 2028 - Aktie teuer wie nie (dpa-AFX)
|
09:29