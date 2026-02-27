AIXTRON Aktie

25,57EUR 0,34EUR 1,35%
AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

27.02.2026 07:34:24

AIXTRON SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Optoelektronik laufe es gut für den Chipausrüster, im Bereich der Produktionsanlagen für Siliziumkarbid (SiC) schlecht, schrieb Rohan Bahl am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Er wartet nun auf den Schub bei Galliumnitrid (GaN) durch den KI-Energiebedarf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24,63 € 		Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,59%
Analyst Name::
Rohan Bahl 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

