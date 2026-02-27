AIXTRON Aktie
|25,57EUR
|0,34EUR
|1,35%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Optoelektronik laufe es gut für den Chipausrüster, im Bereich der Produktionsanlagen für Siliziumkarbid (SiC) schlecht, schrieb Rohan Bahl am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Er wartet nun auf den Schub bei Galliumnitrid (GaN) durch den KI-Energiebedarf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,63 €
|
Abst. Kursziel*:
9,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,59%
|
Analyst Name::
Rohan Bahl
|
KGV*:
-
