LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 25 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Optoelektronik laufe es gut für den Chipausrüster, im Bereich der Produktionsanlagen für Siliziumkarbid (SiC) schlecht, schrieb Rohan Bahl am Donnerstagabend im Nachgang der Zahlen. Er wartet nun auf den Schub bei Galliumnitrid (GaN) durch den KI-Energiebedarf./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT



