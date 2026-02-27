NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lichtblick sei die Rückkehr auf den Wachstumsweg auf vergleichbarer Basis beim Bruttowarenwert (GMV) in Asien, schrieb Giles Thorne am Freitag nach den Zahlen des Essenslieferdienstes. Dies sei der Eckpfeiler seiner Anlagestory./rob/ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.