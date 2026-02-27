AIXTRON Aktie
|25,57EUR
|0,34EUR
|1,35%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 27,00 auf 30,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Mittelpunkt der Jahreszielspannen für 2026 habe sich seit den ersten Angaben im Rahmen der vorläufigen Eckdaten für das dritte Quartal 2025 praktisch nichts geändert, schrieb Om Bakhda in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Derzeit sei die Geschäftsentwicklung schwer vorhersagbar. Eine zunehmend konservative Prognosesetzung halte er daher für attraktiv, zumal die kurzfristigen Ausgabenmuster im Bereich Datenkommunikation die Stärke im Bereich Optoelektronik untermauern dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Buy
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
30,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,63 €
|
Abst. Kursziel*:
23,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
|
Analyst Name::
Om Bakhda
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|ROUNDUP 2: Aixtron steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027 (dpa-AFX)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Aixtron steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027 (dpa-AFX)
Analysen zu AIXTRON SE
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|11.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|05.03.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|29.02.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|26.02.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|25,47
|0,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Lindt Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:36
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|26.02.26
|AXA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG