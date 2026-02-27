Fresenius Medical Care Aktie

39,39EUR 0,05EUR 0,13%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

27.02.2026 07:36:34

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 47,50 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Wachstum der Behandlungszahlen bleibe wässrig, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts des Dialysekonzerns./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 05:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
39,40 € 		Abst. Kursziel*:
18,02%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
39,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,05%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

