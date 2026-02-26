NVIDIA Aktie

158,40EUR -7,90EUR -4,75%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

26.02.2026 17:04:47

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe ein weiteres rundum gelungenes Quartal eingetütet, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien locker übertroffen worden. Er geht davon aus, dass ein starkes Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich bis 2027 anhält./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 187,79 		Abst. Kursziel*:
33,13%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 187,09 		Abst. Kursziel aktuell:
33,63%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

