NVIDIA Aktie
|158,40EUR
|-7,90EUR
|-4,75%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe ein weiteres rundum gelungenes Quartal eingetütet, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien locker übertroffen worden. Er geht davon aus, dass ein starkes Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich bis 2027 anhält./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 187,79
|
Abst. Kursziel*:
33,13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 187,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,63%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
