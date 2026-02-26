NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe ein weiteres rundum gelungenes Quartal eingetütet, schrieb Srini Pajjuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien locker übertroffen worden. Er geht davon aus, dass ein starkes Wachstum im prozentual zweistelligen Bereich bis 2027 anhält./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:51 / EST



