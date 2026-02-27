Alzchem Group Aktie
|151,00EUR
|-6,20EUR
|-3,94%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 173 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege einen Hauch unter den Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Freitag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
173,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151,60 €
|
Abst. Kursziel*:
14,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
151,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
07:00
|EQS-News: Alzchem Group AG achieves record year in 2025: once again, record figures for sales and EBITDA thanks to proven focus on specialty chemicals and ingredients (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Alzchem Group AG erzielt Rekordjahr 2025: erneut Höchstwerte bei Umsatz und EBITDA dank bewährtem Fokus auf Spezialchemie und Ingredients (EQS Group)
|
26.02.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Alzchem-Aktie profitiert von Analystenrat: Jefferies rät zum Kauf (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
25.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 190 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Alzchem Group AG
|08:48
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|08:21
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|153,80
|-2,16%
