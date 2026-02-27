Scout24 Aktie

70,55EUR 1,50EUR 2,17%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 06:29:33

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Scout24 sei der beste Internetportal-Betreiber, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend im Nachgang solider Ergebnisse. Operativ laufe es rund, es fehlten allerdings zunächst die Kurstreiber./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
69,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,19%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
70,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten