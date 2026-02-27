Scout24 Aktie
|70,55EUR
|1,50EUR
|2,17%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
27.02.2026 06:29:33
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 105 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Scout24 sei der beste Internetportal-Betreiber, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend im Nachgang solider Ergebnisse. Operativ laufe es rund, es fehlten allerdings zunächst die Kurstreiber./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
