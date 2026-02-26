Eni Aktie

Eni Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Eni von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die positive Dynamik des Ölkonzerns im Jahr 2025 sollte sich 2026 fortsetzen, gestützt von Produktionssteigerungen sowie vom Abschluss eines Joint Venture in Indonesien, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 14:27 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 14:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
19,00 € 		Abst. Kursziel*:
5,27%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
19,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,76%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Eni S.p.A.

