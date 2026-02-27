NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Bergbaubranche sei bisher, dass Partnerschaften wohl der Weg seien, um das Wachstum anzukurbeln und Wert zu schöpfen, schrieb Ben Davis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Viele Diskussionen gebe es über den richtigen Umgang mit China - Nähe suchen wie bei Rio oder Abstand halten wie bei BHP./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.