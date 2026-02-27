Rio Tinto Aktie

85,01EUR 1,29EUR 1,54%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

27.02.2026 07:35:28

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Sector Perform" belassen. Haupterkenntnis aus der Berichtssaison der Bergbaubranche sei bisher, dass Partnerschaften wohl der Weg seien, um das Wachstum anzukurbeln und Wert zu schöpfen, schrieb Ben Davis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Viele Diskussionen gebe es über den richtigen Umgang mit China - Nähe suchen wie bei Rio oder Abstand halten wie bei BHP./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
72,82 £ 		Abst. Kursziel*:
-18,98%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
72,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,98%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

