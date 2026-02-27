AIXTRON Aktie
|27,03EUR
|1,80EUR
|7,13%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
27.02.2026 06:30:28
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 25,20 auf 31,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es gebe nichts zu befürchten mit Blick auf die Zahlen des Chipausrüsters, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend nach dem Bericht. Auch nach der Rally könnten die Aktien weiterlaufen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24,63 €
|
Abst. Kursziel*:
25,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,69%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
09:29
|XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.02.26