Lindt Aktie
|139 400,00EUR
|-800,00EUR
|-0,57%
WKN: 859568 / ISIN: CH0010570759
Lindt Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 114490 auf 108770 Franken gesenkt. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Sell
|
Unternehmen:
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
108 770,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
137 800,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
128 600,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Abraham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
23.02.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lindt-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lindt von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lindt von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Lindt & Sprüngli-Aktie dennoch leichter: Ziele übertroffen - mehr Wachstum als erwartet (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|139 800,00
|-0,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Lindt Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:36
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|26.02.26
|AXA Buy
|UBS AG