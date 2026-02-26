Diageo Aktie

18,30EUR -0,10EUR -0,54%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 15:25:25

Diageo Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 1780 auf 1730 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht davon, dass der neue Konzernchef Dave Lewis so früh in seiner Amtszeit schon so viel preisgegeben habe. Er sieht darin ein Zeichen, dass er mit seiner Agenda vorankomme. Ergebnisse sollten aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Für 2027 kürzte er seine Gewinnschätzung je Aktie./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
17,30 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
16,00 £ 		Abst. Kursziel*:
8,10%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,95 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten