Diageo Aktie
|18,30EUR
|-0,10EUR
|-0,54%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 1780 auf 1730 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie überrascht davon, dass der neue Konzernchef Dave Lewis so früh in seiner Amtszeit schon so viel preisgegeben habe. Er sieht darin ein Zeichen, dass er mit seiner Agenda vorankomme. Ergebnisse sollten aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Für 2027 kürzte er seine Gewinnschätzung je Aktie./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 03:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
17,30 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,00 £
|
Abst. Kursziel*:
8,10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,50%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
