London Stock Exchange Aktie
|98,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12000 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob seine Ergebnisschätzungen am Donnerstagabend um mehr als 5 Prozent an aufgrund des unerwartet hohen Aktienrückkaufvolumens und des Ausblicks der Londoner./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
98,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
85,93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.02.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
26.02.26
|STOXX 50 aktuell: So performt der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
26.02.26
|LSE-Handel: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|26.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|26.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|26.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|98,50
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:48
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|08:47
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|08:35
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:23
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:52
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|07:46
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Lindt Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:36
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|07:35
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:34
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:33
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|07:13
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:45
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|26.02.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG