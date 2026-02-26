KION GROUP Aktie

57,45EUR -5,45EUR -8,66%
KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 08:50:23

KION GROUP Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 73,80 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Akash Gupta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr sei zurückhaltend. Die für den Free Cashflow sei hingegen überraschend stark./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
73,80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59,15 € 		Abst. Kursziel*:
24,77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,46%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KION GROUP AG

mehr Nachrichten