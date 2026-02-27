Delivery Hero Aktie

19,50EUR -1,10EUR -5,34%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

27.02.2026 08:43:09

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferdienst habe wegen überraschend starker negativer Währungseffekte die Erwartungen an den Bruttowarenwert (GMV) 2025 knapp verfehlt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer Reaktion vom Freitagmorgen. Das vergleichbare Wachstum habe aber trotz der im Schlussquartal deutlich gesunkenen Dynamik in der Mena-Region (Naher Osten und Nordafrika) positiv überrascht. Dazu habe das Management von einer ermutigenden Entwicklung in Südkorea sowie einer wieder anziehenden Dynamik in Saudi-Arabien im Dezember gesprochen./gl/ag

/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:17 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
19,61 € 		Abst. Kursziel*:
78,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
19,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
79,49%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

