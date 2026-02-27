Scout24 Aktie
|68,80EUR
|-0,25EUR
|-0,36%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 131 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber stehe im Sektor gegen die KI-Konkurrenz am besten da, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen. Diese dunkle Wolke dürfte aber zunächst nicht verschwinden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 23:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69,00 €
|
Abst. Kursziel*:
44,93%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,35%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
07:03
|DAX-FLASH: Dax dürfte Vortagesgewinne behaupten (dpa-AFX)
|
26.02.26
|ROUNDUP 2: Scout24 steigert Gewinn und will weiter wachsen - Aktie mit KI-Sorgen (dpa-AFX)
|
26.02.26