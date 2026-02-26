NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen der Airline-Holding am Freitag sei eine wichtige Frage bereits beantwortet, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Unternehmen habe eine Rückzahlung überschüssiger Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Aus seinen Gesprächen mit Investoren gehe hervor, dass dieses Niveau weitgehend dem Konsens entspreche und das Vertrauen in die Geschäftsaussichten reflektiere./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.