International Consolidated Airlines Aktie

5,21EUR -0,01EUR -0,23%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

26.02.2026 22:05:06

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Vor der Bekanntgabe der Jahreszahlen der Airline-Holding am Freitag sei eine wichtige Frage bereits beantwortet, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Unternehmen habe eine Rückzahlung überschüssiger Barmittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro angekündigt. Aus seinen Gesprächen mit Investoren gehe hervor, dass dieses Niveau weitgehend dem Konsens entspreche und das Vertrauen in die Geschäftsaussichten reflektiere./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 19:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

