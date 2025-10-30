AB InBev Aktie
|51,98EUR
|-1,20EUR
|-2,26%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fixierung des Marktes auf das Mengenwachstum des Brauereikonzerns sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Geschäftsprozesse verbesserten sich, und der Biermarkt dürfte sich nach einigen schwierigen Jahren erholen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,68 €
|
Abst. Kursziel*:
19,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|20:50
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|20:50
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|20:50
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:48
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:34
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|51,98
|-2,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:50
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:37
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:36
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:17
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:00
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:54
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|18:39
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|Shell Kaufen
|DZ BANK
|17:09
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|16:58
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:46
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|15:45
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|15:44
|Microsoft Buy
|UBS AG
|15:43
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|15:08
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|14:57
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|14:56
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|14:55
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|14:52
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:49
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|14:48
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|14:26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:11
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:00
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:59
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|13:59
|OMV buy
|Baader Bank
|13:58
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:53
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13:51
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:50
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|13:50
|TRATON Halten
|DZ BANK
|13:50
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:47
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG