AB InBev Aktie

51,98EUR -1,20EUR -2,26%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

30.10.2025 20:50:59

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fixierung des Marktes auf das Mengenwachstum des Brauereikonzerns sei eine Kaufgelegenheit, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die operativen Geschäftsprozesse verbesserten sich, und der Biermarkt dürfte sich nach einigen schwierigen Jahren erholen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,68 € 		Abst. Kursziel*:
19,23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,12%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
