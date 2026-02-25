Knorr-Bremse Aktie
|113,70EUR
|-0,50EUR
|-0,44%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 115 auf 131 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa hob ihre Schätzungen am Dienstagnachmittag im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen und einer Roadshow mit dem Finanzchef an./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 12:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
131,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
