Knorr-Bremse Aktie
|114,30EUR
|4,10EUR
|3,72%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den soliden Quartalsergebnissen schrieb. Die Unternehmensziele für 2026 ließen Luft für positive Überraschungen und eine anschließende Aufstockung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114,40 €
|
Abst. Kursziel*:
0,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,61%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|Knorr-Bremse-Aktie steigt: Operativer Gewinn höher als erwartet (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|MARKET TALK/Knorr-Bremse-CFO: Auch größerer Zukauf im Signaling-Geschäft möglich (Dow Jones)
|
19.02.26
|Ausblick: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)