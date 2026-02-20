Knorr-Bremse Aktie

114,30EUR 4,10EUR 3,72%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

20.02.2026 12:34:16

Knorr-Bremse Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 108 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray hob seine Ergebnisschätzungen bis 2028 im Schnitt um 3 Prozent an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den soliden Quartalsergebnissen schrieb. Die Unternehmensziele für 2026 ließen Luft für positive Überraschungen und eine anschließende Aufstockung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
114,40 € 		Abst. Kursziel*:
0,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,61%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

