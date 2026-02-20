Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 94 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bremsenhersteller habe solide Jahreszahlen vorgelegt, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2026 liege mehr oder weniger im Erwartungsrahmen. Sie goutiert das Vorhaben, das Unternehmen über das Kerngeschäft hinaus breiter aufzustellen und glaubt, dass die Bewertung der Aktie noch Luft nach oben hat. In ihrem Modell verschob die Expertin den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
