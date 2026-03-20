LANXESS Aktie
|12,00EUR
|-0,08EUR
|-0,66%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
20.03.2026 13:14:27
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei ganz ok gewesen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Möglicherweise gebe es aber leichte Korrekturen am Konsens./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
12,05 €
|
Abst. Kursziel*:
41,08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
12,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,67%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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