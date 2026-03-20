LANXESS Aktie

12,00EUR -0,08EUR -0,66%
LANXESS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.03.2026 13:14:27

LANXESS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei ganz ok gewesen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Möglicherweise gebe es aber leichte Korrekturen am Konsens./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
12,05 € 		Abst. Kursziel*:
41,08%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
12,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,67%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

mehr Nachrichten