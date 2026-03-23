LANXESS Aktie
|12,63EUR
|0,95EUR
|8,13%
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
23.03.2026 14:38:46
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der schwache Ausblick des Chemiekonzerns auf 2026 erhöhe das Fremdkapitalrisiko, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
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Unternehmen:
LANXESS AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
10,00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
12,54 €
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Abst. Kursziel*:
-20,26%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
12,63 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-20,82%
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Analyst Name::
Christian Bell
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse