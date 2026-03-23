ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der schwache Ausblick des Chemiekonzerns auf 2026 erhöhe das Fremdkapitalrisiko, schrieb Christian Bell in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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