LANXESS Aktie
|12,00EUR
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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lanxess nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Christian Bell am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
12,05 €
|
Abst. Kursziel*:
16,18%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
12,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,67%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
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