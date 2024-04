MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für LEG von 80 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Wegen der anhaltend steigenden Mieten habe er seine Schätzungen für die Mieteinnahmen 2024/25 ein wenig angehoben, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der Stabilisierung der Zinsen und angesichts der schon erfolgten Portfolio-Abwertung sollten sich die Renditen in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls stabilisieren./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 17:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.