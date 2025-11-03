Linde Aktie

362,20EUR
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

03.11.2025 06:33:35

Linde Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 535 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Industriegasekonzern und Anlagenbauer habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Laurence Alexander am Freitagabend. Dank der gefüllten Auftragsbücher und der Bilanzflexibilität könne Linde das schwierige Wirtschaftsumfeld recht gut durchschiffen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 418,30 		Abst. Kursziel*:
27,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 418,30 		Abst. Kursziel aktuell:
27,90%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

