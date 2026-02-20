Linde Aktie

414,60EUR -2,00EUR -0,48%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

20.02.2026 13:20:59

Linde Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Linde nach Zahlen von 500 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gasekonzern biete Ergebnissicherheit und dies "auch ohne Raketenantrieb", schrieb Sebastian Bray am Donnerstagabend. Er bezog sich dabei auf eine potenzielle Verbindung zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk. Diese würde kurzfristig nur begrenzte Umsatzchancen mit sich bringen, die aber bis 2030 wachsen könnten mit der Anzahl an Flügen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 490,11 		Abst. Kursziel*:
9,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 490,11 		Abst. Kursziel aktuell:
9,16%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

