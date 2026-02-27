London Stock Exchange Aktie
|102,00EUR
|3,50EUR
|3,55%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
27.02.2026 09:30:02
London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum halte in dieser Dekade an, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
