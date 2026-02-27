FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum halte in dieser Dekade an, schrieb Benjamin Goy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET



