London Stock Exchange Aktie

100,00EUR 0,50EUR 0,50%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

09.03.2026 08:03:50

London Stock Exchange (LSE) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12500 Pence auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister setze unverändert auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, schrieb Michael Sanderson am Sonntag. Umsatzmodelle, die auf dem Umfang von Datennutzung basierten, kämen wohl frühestens 2027 in Betracht./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
125,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
86,62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
08:03 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
04.03.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
03.03.26 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
27.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
27.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
