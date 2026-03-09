London Stock Exchange Aktie
|100,00EUR
|0,50EUR
|0,50%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12500 Pence auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister setze unverändert auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, schrieb Michael Sanderson am Sonntag. Umsatzmodelle, die auf dem Umfang von Datennutzung basierten, kämen wohl frühestens 2027 in Betracht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
96,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86,62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|08:03
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
