NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat LVMH nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns entspreche den Konsensschätzungen, während das operative Ergebnis (Ebit) knapp darüber liege, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erwartungsgemäße Mode- und Lederwarengeschäft und das starke Abschneiden der Wein- und Spirituosensparte hätten die Schwäche in den anderen Bereichen kompensiert und untermauerten die Vorteile des diversifizierten Geschäftsmodells./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 14:08 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2024 / 14:08 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.