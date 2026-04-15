Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die bereinigte Umsatzrendite des Autobauers dürfte sich demnach eher am unteren Rand der angepeilten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagnachmittag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
54,72 €
Abst. Kursziel*:
11,48%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
54,57 €
Abst. Kursziel aktuell:
11,78%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
|
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|54,57
|-1,37%
