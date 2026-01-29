Meta Platforms Aktie
|607,30EUR
|46,30EUR
|8,25%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach Zahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Als einen der "Big Positives" hebt der Analyst Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar den klar über den Erwartungen liegenden Ausblick auf das erste Geschäftsquartal vor. Eine überzeugende Liste von KI-Projekten treibe das Wachstum des Internetkonzerns an. Die massiv erhöhte Investitionsplanung sorge für entsprechende Flexibilität. Als dünne Haare in der Suppe nennt Erickson die vermutliche Umsatzdelle nach dem ersten Quartal sowie einen wohl stärkeren Margendruck./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 23:34 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 810,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 668,73
|
Abst. Kursziel*:
21,13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 668,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,13%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Meta auf 'Outperform' - Ziel 810 Dollar (dpa-AFX)
|
00:29
|Meta and its peers are everything, everywhere, all of the time (Financial Times)
|
28.01.26
|Facebook-Konzern Meta schraubt KI-Investitionen hoch (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Meta’s record sales lift shares 10 per cent despite massive spending plans (Financial Times)
|
28.01.26
|Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|TikTok in den USA: Vergleich in Suchtverfahren - Plattform mit technischen Problemen (dpa-AFX)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Tiktok will Sucht-Klage in den USA mit Vergleich beilegen (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|604,20
|7,70%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:11
|Nokia Neutral
|UBS AG
|11:10
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:10
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:09
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|11:08
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:07
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:49
|SAP Buy
|UBS AG
|10:49
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:56
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:49
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:50
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:23
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:38
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:41
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:35
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:12
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|06:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK