TUI Aktie

8,88EUR -0,55EUR -5,81%
TUI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 10:31:10

TUI Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Andre Juillard in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Aus Bewertungssicht handelten die Papiere des Reiseanbieters mit einem Abschlag von etwa 60 Prozent verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie./bek/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Buy
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,38 € 		Abst. Kursziel*:
27,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35,20%
Analyst Name::
Andre Juillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

mehr Nachrichten