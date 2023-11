ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Auf der ersten Nutzer- und Entwicklerkonferenz von OpenAI habe er seinen Fokus auf die KI-Geschichte (Künstliche Intelligenz) des US-Softwarekonzerns Microsoft gelegt, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein Fazit sei: Was für OpenAI gut sei, sei auch gut für die Cloud-Computing-Plattform Azure. Sollte OpenAI nun etwa aktiv Softwareentwickler dazu drängen, Apps mit ChatGPT/GPT-4 zu erstellen, die Preise zu senken und die Modellleistung zu verbessern, könnte dies zu einer stärkeren OpenAI-Nutzung von Azure führen und sich für Microsoft als kleiner Vorteil erweisen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2023 / 23:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2023 / 23:25 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.