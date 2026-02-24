Novo Nordisk Aktie

32,59EUR -1,15EUR -3,41%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

24.02.2026 11:08:09

Novo Nordisk Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Die ersten Ergebnisse seien zwar recht ermutigend, die Wirksamkeit müsse sich aber außerhalb Chinas bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zudem müsse sich die Verträglichkeit bestätigen, bevor sich der Markt ernsthaft mit dem potenziellen Wert des Mittels beschäftige./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
251,40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

