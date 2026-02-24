NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung zwischen dem Konkurrenten AMD und dem Social-Media-Konzern Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In Bezug auf Nvidia betonte Analyst Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass diese zuletzt ein eigenes Geschäft abgeschlossen hätten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC





