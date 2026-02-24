NVIDIA Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung zwischen dem Konkurrenten AMD und dem Social-Media-Konzern Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In Bezug auf Nvidia betonte Analyst Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass diese zuletzt ein eigenes Geschäft abgeschlossen hätten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 193,09
|
Abst. Kursziel*:
42,42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 193,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,05%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
