MTU Aero Engines Aktie
|375,10EUR
|3,00EUR
|0,81%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 446 auf 437 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. MTU sei die einzige europäische Luftfahrtaktie mit einem großen Problem, dem GTF-Triebwerk, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sei die Marktstimmung mit Blick auf den Triebwerkhersteller schwach und jeder Fehltritt des Unternehmens werde bestraft. Diesmal sei es der deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
437,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
372,90 €
|
Abst. Kursziel*:
17,19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
375,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,50%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 3: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - FMC und MTU nach Zahlen schwach (Dow Jones)
|
24.02.26
|ROUNDUP 2: MTU erwartet trotz Airbus-Ärger weiteres Wachstum - Aktie sackt ab (dpa-AFX)