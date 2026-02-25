MTU Aero Engines Aktie
|375,10EUR
|3,00EUR
|0,81%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kursrutsch der Aktie nach weitgehend erwartungsgemäßen Quartalszahlen und Zielen des Triebwerkbauers erscheine übertrieben und biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb David Perry am Mittwoch. Er nahm nur minimale Änderungen an seinen Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2030 vor und senkte seine Prognosen für den freien Barmittelfluss ein wenig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Overweight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
465,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
372,90 €
|
Abst. Kursziel*:
24,70%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
375,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,97%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
