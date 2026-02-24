MTU Aero Engines Aktie
|374,40EUR
|-22,20EUR
|-5,60%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
24.02.2026 10:16:52
MTU Aero Engines Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 enttäusche etwas, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
400,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
372,40 €
|
Abst. Kursziel*:
7,41%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
374,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
