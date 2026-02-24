MTU Aero Engines Aktie

374,40EUR -22,20EUR -5,60%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.02.2026 10:16:52

MTU Aero Engines Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 enttäusche etwas, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
372,40 € 		Abst. Kursziel*:
7,41%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
374,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,84%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

