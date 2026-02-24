MTU Aero Engines Aktie
|373,50EUR
|-23,10EUR
|-5,82%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
24.02.2026 08:56:58
MTU Aero Engines Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
390,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
378,60 €
|
Abst. Kursziel*:
3,01%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
373,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
