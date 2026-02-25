Fresenius Medical Care Aktie

38,46EUR 0,14EUR 0,37%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

25.02.2026 06:27:41

Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des Dialyseanbieters hätten zwar die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstagabend. Doch die Gründe dafür dürften die Anleger wenig begeistern, da sie nicht nachhaltig seien und künftig eher für Gegenwind sorgen dürften. Dazu lasteten mögliche Aktienverkäufe des Großaktionärs Fresenius auf der Stimmung. Die Schätzungen für das diesjährige operative Ergebnis dürften daher im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37,40 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
38,47 € 		Abst. Kursziel*:
-2,78%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
38,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,76%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

