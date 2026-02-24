Daimler Truck Aktie

42,42EUR 0,43EUR 1,02%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

24.02.2026 13:10:02

Daimler Truck Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42,28 € 		Abst. Kursziel*:
-19,58%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
42,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,85%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

