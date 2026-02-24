MTU Aero Engines Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag nach den Zahlen. Der Triebwerkhersteller dürfte allerdings auf der "Strafbank" bleiben, bis sich die Probleme mit den GTF-Turbinen normalisiert hätten./rob/ag/ajx
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
446,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
378,60 €
|
Abst. Kursziel*:
17,80%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
374,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,12%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
