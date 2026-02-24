MTU Aero Engines Aktie

374,40EUR -22,20EUR -5,60%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.02.2026 09:39:15

MTU Aero Engines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen erneut übertroffen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag nach den Zahlen. Der Triebwerkhersteller dürfte allerdings auf der "Strafbank" bleiben, bis sich die Probleme mit den GTF-Turbinen normalisiert hätten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
446,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
378,60 € 		Abst. Kursziel*:
17,80%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
374,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,12%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

