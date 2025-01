NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid auf "Overweight" belassen. Seit Anfang Dezember habe sich der europäische Versorgersektor schwächer als der Gesamtmarkt entwickelt, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die meisten Anleger gingen aber davon aus, dass der Sektor dank einer zu erwartenden Trendwende in der Energienachfragedynamik mittelfristig Potenzial habe. Engie, National Grid und SSE bleiben seine bevorzugten europäischen Titel./gl/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 17:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 00:15 / GMT



